Впервые в истории: Apple завезла в Украину официальную партию айфонов
Источник:Государственная таможенная служба
О событии отчитались таможенники 9 октября. В этот день в аэропорт "Борисполь" самолетом завезли первую в истории Украины официальную партию продукции Apple непосредственно от компании.
В Государственной таможенной службе говорят, что в партии – 8000 смартфонов Iphone 13 общей заявленной стоимостью в 7,5 миллиона долларов. Таможенники оформляют товар.
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В Украину впервые завезли Iphone непосредственно от производителя
От октября 2021 в Украине можно будет приобрести продукцию Apple, ввезенную легально и непосредственно производителем.
- 30 июня 2021 компания Apple открыла в Украине официальный офис.
- В сентябре этого же года Президент Украины Владимир Зеленский встречался с генеральным директором Apple Тимом Куком в США. На встрече глава государства пригласил компанию расширять присутствие в нашей стране.
- И вот 9 октября стартовал официальный импорт компанией Apple своей продукции.
Как говорят таможенники, этот шаг важен для борьбы с ввозом подделок и борьбы с "серым" импортом, от чего страдают и пользователи, и государство (из-за недополучения налогов).
Гостаможслужба рада приветствовать первую официальную продукцию Apple в Украине. Мы сделаем все, чтобы таможенное оформление товаров происходило как можно скорее, и украинский рынок наполнили оригинальные товары одного из крупнейших ІТ-гигантов мира,
– сказал по этому поводу заместитель руководителя ГТС Сергей Звягинцев.
Следующими партиями Apple завезет всю линейку своих товаров и откроет сервис для обслуживания продукции.
Первая в истории партия айфонов, завезенная в Украину непосредственно компанией Apple / Фото ГТС
К слову:
- Только за 2 недели после презентации Iphone 13 таможенники обнаружили незаконные ввоз нового смартфона на 2,2 миллиона гривен.
- Например, 24 сентября в "Борисполе" бортпроводники одной из авиакомпаний незаконно перевозили технику Apple в кейсах с едой и мусорных пакетах.