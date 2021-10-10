В Государственной таможенной службе говорят, что в партии – 8000 смартфонов Iphone 13 общей заявленной стоимостью в 7,5 миллиона долларов. Таможенники оформляют товар.

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В Украину впервые завезли Iphone непосредственно от производителя

От октября 2021 в Украине можно будет приобрести продукцию Apple, ввезенную легально и непосредственно производителем.

30 июня 2021 компания Apple открыла в Украине официальный офис .

В сентябре этого же года Президент Украины Владимир Зеленский встречался с генеральным директором Apple Тимом Куком в США. На встрече глава государства пригласил компанию расширять присутствие в нашей стране.

И вот 9 октября стартовал официальный импорт компанией Apple своей продукции.

Как говорят таможенники, этот шаг важен для борьбы с ввозом подделок и борьбы с "серым" импортом, от чего страдают и пользователи, и государство (из-за недополучения налогов).

Гостаможслужба рада приветствовать первую официальную продукцию Apple в Украине. Мы сделаем все, чтобы таможенное оформление товаров происходило как можно скорее, и украинский рынок наполнили оригинальные товары одного из крупнейших ІТ-гигантов мира,

– сказал по этому поводу заместитель руководителя ГТС Сергей Звягинцев.

Следующими партиями Apple завезет всю линейку своих товаров и откроет сервис для обслуживания продукции.



Первая в истории партия айфонов, завезенная в Украину непосредственно компанией Apple / Фото ГТС

Обратите внимание: появление официальной техники непосредственно от производителя Apple в Украине не означает, что ранее к нам ввозили ее только нелегально (хотя и таким образом – тоже). На украинском рынке работает и планирует работать дальше официальный импортер Apple – компания "Асбис-Украина".

К слову: