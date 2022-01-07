Некоторые звезды заканчивают свое существование в ярком и феерическом взрыве. SN 2020tlf – это как раз такая звезда. Эта сверхновая относится к типу II. На таких светилах незадолго до взрыва происходит несколько быстротечных процессов, которые раньше не удавалось зафиксировать. Но на этот раз ученые были готовы.

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Взрыв сверхновой звезды типа II: смотрите видео

Перед взрывом сверхновой

Звезду, ставшую сверхновой SN 2020tlf заранее обнаружили благодаря системе телескопов Pan-STARRS. Это случилось летом 2020 года. В октябре 2020 года заря взорвалась сверхновой. Ученые были готовы и вели наблюдение с помощью обсерватории Кека.

Это сродни наблюдению за бомбой замедленного действия. Мы никогда не подтверждали такую ​​бурную активность умирающей красной сверхгигантской звезды, где мы видим, как она производит такое световое излучение, а затем коллапсирует и сгорает.

– говорит автор исследования Рафаэлла Маргутти.

Звезду обнаружили благодаря тому, что она перед взрывом излучала большое количество света. Вероятно, звезда сбросила часть верхних слоев, которые потом нагрела и заставила ярко излучать. Если бы не это, то Pan-STARRS точно не разглядел звезду на расстоянии 120 миллионов световых лет в галактике NGC 5731.

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Более того, открытие и факт наблюдения за звездой перед взрывом – это не просто что-то новенькое. Дело в том, что раньше считалось, что красные сверхгиганты "эволюционируют" перед самым взрывом. Однако наблюдения за SN 2020tlf (а точнее, за ставшей этой сверхновой звездой) показывают обратное – преобразования начинаются задолго до взрыва. Интересно, что некоторые другие красные сверхгиганты не проявляли такой активности перед тем, как превратиться в сверхновую звезду.