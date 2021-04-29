Компания LG – не единственная, которая годами несла финансовые потери на рынке смартфонов. Однако, в то время как она это подразделение закрыла, другой производитель – Sony – все еще пытался держаться на плаву, из года в год отчитываясь об очередных убытках. Ситуация внезапно изменилась после последнего отчета. Оказалось, что японская корпорация наконец-то вышла в плюс.

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Что изменилось для Sony

Операционная прибыль Sony составила 27,7 миллиарда иен – около 254 миллионов долларов. Это первый случай с 2017 года, когда компания не зафиксировала убытки в мобильном бизнесе.

Но самое интересное, что эта прибыль получена не от роста количества проданных смартфонов Xperia, а от сокращения расходов. Согласно данным, фактически смартфонов было продано даже меньше: 2,9 миллиона по сравнению с 3,2 миллиона в 2019 году.

Sony провела реструктуризацию, снизила операционные расходы и увеличила цены на линейку Xperia, что и привело к желаемому результату.

Если Sony сможет удержать эту позицию, вероятно, ей удастся снова закрепиться на мобильном рынке.

Напомним. 14 апреля 2021 года компания представила новые флагманы на Android с продвинутыми возможностями съемки – Xperia 1 III и Xperia 5 III.