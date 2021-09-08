Китай выигрывает у своих конкурентов в том числе и благодаря грамотной инфраструктуре. Правительству КНР удалось преодолеть бюрократию в технологической отрасли, поэтому новые разработки проходят путь от испытаний в лаборатории до массового внедрения значительно быстрее, чем в США или ЕС.

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Китай и 5G

Распространением 5G заняты три ключевых китайских оператора:

China Mobile,

China Telecom,

China Unicom.

Они построили около 1 миллиона базовых 5G-станций за счет госконтрактов и содействия со стороны Huawei и ZTE. Сегодня только в одном китайском городе может быть больше станций, чем во всей Европе. Количество потребительских и корпоративных подключений между тем уже превысило 500 миллионов человек.

Компания Qualcomm также вовлечена в процесс, хоть и не в таких масштабах. На днях она получила необходимые для развертывания 5G-технологий лицензии. По мнению Пу, новые сертификаты ускорят реализацию на всей территории Китая 5G-стандарта mmWave, который Qualcomm Technologies в сотрудничестве с ZTE недавно закончили тестировать. Максимальная скорость передачи данных в их тестах составила 5 гигабит в секунду, но это не предел возможностей.

Пока одни страны активно пытаются улучшить свои возможности и связи, другие не менее активно борются с нововведениями. Так, недавно в России группа мужчин во главе с депутатом-коммунистом пришла засыпать яму, которую, по их мнению, вырыли для установки вышки 5G. После непродолжительных споров оказалось, что на самом деле на этом месте работают археологи – проводят раскопки на территории объекта "Городище Азака-Тани с некрополем". Но это не остановило недовольных. Они начали закапывать яму, когда в ней все еще находились археологи.