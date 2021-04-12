Изображение получено с земной вершины Серро Армазонес в Чили, где создается Очень большой телескоп (ELT). Этот проект предусматривает строительство крупнейшего (39-метрового) телескопа оптического и ближнего инфракрасного диапазонов в мире.

Интересно NASA отложило полет марсианского вертолета из-за обнаруженной проблемы

Для комплекса разработана сложная пятизеркальная оптическая система, которая не имеет аналогов и требует использования оптических и механических элементов на границе современных технических возможностей.

Красивое фото Млечного пути

На снимке наша галактика видна с поразительной четкостью: это достигается благодаря минимальному световому загрязнению в районе съемки – в сердце Атакамской пустыни. Кроме того, идеальные условия для наблюдения космического пространства обеспечиваются за счет крайне низкой влажности.

Фото галактики Млечный путь / Фото ESO

ESO отмечает, что на картинке массивные межзвездные пылевые облака экранируют свет отдаленных звезд. Этим объясняется характерная "пятнистая" структура яркой ленты на ночном небе.