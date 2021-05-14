Новые фото газового гиганта были сделаны в инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Это обеспечило интерактивное сравнения изображений облаков.

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Для чего Юпитер сфотографировали в разных спектрах

Снимки планеты в разных частях спектра позволят астрономам получить новые данные о поведении ее атмосферы. Примечательно, что Большое красное пятно – устойчивый гигантский шторм южнее экватора, хорошо видимо в обычном и ультрафиолетовом диапазоне, а в инфракрасном почти сливается с фоном.

Сравнение трех типов снимков также позволяет установить, что темная область на месте Большого красного пятна в инфракрасном диапазоне больше, чем соответствующий овал в видимом спектре. В заявлении лаборатории U.S. National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) сообщается, что такие расхождения связаны с тем, что каждый тип снимка фиксирует различные свойства атмосферы планеты.

Если инфракрасные снимки демонстрируют густые облака, снимки в видимом и ультрафиолетовом диапазоне отражают локации с так называемыми хромофорами – молекулами, поглощают синий и ультрафиолетовый свет, благодаря чему Юпитер получил свои характерные красные пятна.



Фото Юпитера в разных диапазонах / Фото Hubble

Изучение Суперштормов Юпитера

Кроме Большого красного пятна на снимках видно и Малое красное пятно, появившееся в 2000 году, когда слились три больших Супершторма. Пятно так же плохо видно в инфракрасном диапазоне, как и большое. А вот циклонный вихрь, протянувшийся с востока на запад на расстояние около 72 тысяч км, хорошо видно и в инфракрасном диапазоне. В видимой части спектра циклон темно-коричневый, а в ультрафиолете его почти не видно, он скрыт стратосферным туманом.

Ученый Майк Вонг из Калифорнийского университета сравнил изображение с радиосигналами, зарегистрированными кораблем Юнона (Juno), изучающего планету сейчас. Радиосигналы помогли зафиксировать молнии в атмосфере Юпитера, а объединение этих данных со снимками поможет команде Вонга лучше понять процессы формирования Суперштормов Юпитера.