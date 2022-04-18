Впечатляющие фото полной Розовой Луны в апреле

Ночное небо на Земле 16 апреля заполнилось потрясающим лунным светом. Фотографы со всего мира были готовы зафиксировать всю красоту Розовой Луны и с радостью поделились ею с другими.

Почему полную Луну апреля называют Розовой

На самом деле цвет апрельской полной Луны вполне обычный. "Розовой Луной" эту полную Луну назвали индейцы Северной Америки в честь розового цвета шиловидного флокса, который распускается как раз в апреле.

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Галерея полной Розовой Луны