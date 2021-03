В воскресенье вечером, 28 марта, астрономы из Штатов Орегона и Вашингтона заметили в небе зрелище: нечто, похожее на метеоритный дождь, который проносился по ночному небу. Вероятнее всего, это были остатки ракеты SpaceX Falcon 9, которые сгорали в атмосфере.

Стоит отметить, что SpaceX еще не взяла на себя ответственность за разрушение второй ступени Falcon 9 в атмосфере, хотя многие метеорологи и астрономы уже идентифицировали огни в небе как безопасные осколки ракеты.

Интересно SpaceX проведет тестовый запуск прототипа корабля Starship SN11

Сейчас в сети уже множество видео, которые демонстрируют, без преувеличения, впечатляющее зрелище падения обломков, которые медленно сгорают в атмосфере Земли.

Сгорание обломков Falcon 9 в атмосфере: смотрите видео

"Сегодня у нас было действительно хорошее шоу благодаря SpaceX. Это была верхняя часть ракеты Falcon 9-то, что мы называем второй ступенью. На самом деле она была запущена около трех недель назад и сделала именно то, что должна была сделать: вывела спутники на орбиту. Единственный сбой, который у нее был – это то, что данная степень не снизилась принудительно со своей орбиты, поэтому она не упала, когда и где мы этого ожидали. Она просто постепенно снижалась последние три недели, и нам повезло – она пролетела над головой", – сказал астроном из Вашингтонского университета Джеймс Давенпорт.

Что это вообще за ракета такая?

Falcon 9 это двухступенчатая ракета SpaceX. Первая многократная ступень, в которой размещены девять двигателей Merlin, выполняет начальную тяжелую работу, отрывая ракету от Земли, а вторая ступень с одним двигателем Merlin выводит ее на заданную орбиту. Первая ступень возвращается, как правило, на землю (а чаще – на беспилотные баржи в океане). Вторую степень компания обычно оставляет на орбите (после чего она постепенно снижается) или направляют принудительно, и она сгорает в атмосфере.

Какая именно вторая ступень сгорела в атмосфере?

Речь идет о второй ступени ракеты, запущенной 4 марта – тогда на низкую околоземную орбиту была выведена очередная партия из 60 спутников Starlink, а первую ступень благополучно вернули на беспилотную баржу под названием Of Course I Still Love You.

Это действительно безопасно?

Национальная метеорологическая служба Сиэтла также определила яркие огни как обломки второй ступени Falcon 9. NWS отметило, что скорость повторного входа в атмосферу обломков намного ниже, чем в метеорных потоков, которые движутся со скоростью более 72 000 км/час.

Такие повторные входы в атмосферу, как правило, безопасны, так как все компоненты ракеты и материалы сгорают в атмосфере. NWS отметила, что в настоящее время в регионе нет ожидаемых негативных воздействий на поверхность в результате сгорания второй ступени в атмосфере.