Галактика М 61 отличается тем, что в ее центре располагается сверхмассивная черная дыра, которая преобладает по массе наше Солнце в 5 миллионов раз.

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Фото галактики Messier 61

На снимке прекрасно видно структуру Messier 61 – яркая центральная часть и спиральные рукава. Последние представляют собой области активного звездообразования.

По форме и размерам галактика Messier 61 схожа с нашим Млечным путем. Объект был открыт еще в 1779 году. Ниже представлен снимок в высоком разрешении – 4077х3978 пикселей.



Галактика Messier 61 / Фото NASA

Стоит отметить, что для создания данного изображения использовались данные не только от орбитальной обсерватории Hubble, но и от "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope). Этот комплекс располагается на горе Серро-Паранал, в Паранальской обсерватории, которая является частью Европейской южной обсерватории (ESO).