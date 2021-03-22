На сайте космического телескопа "Хаббл" опубликовали великолепное изображение спиральной галактики под названием NGC 7678. Космический объект находится в созвездии Пегаса на расстоянии около 164 миллионов световых лет от Земли.

Интересная информация о галактике NGC 7678

Галактика была открыта еще в 1784 году известным британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем.

Интересно Ученые объяснили все загадки небесного объекта Оумуамуа

По размеру NGC 7678 можно сравнить с нашим Млечным путем: эта галактика, по оценкам, имеет размеры около 115 000 световых лет. На представленном снимке прекрасно видна характерная структура объектов данного типа.



Галактика NGC 7678 / Фото NASA Hubble

Стоит отметить, что NGC 7678 входит в так называемый Атлас пекулярных галактик – каталог пекулярных галактик, созданный американским астрономом Гелтоном Арпом. В этом перечне галактика значится под названием Arp 28, а ее особенностью считается наличие "одного тяжелого рукава".

Всего в Атлас пекулярных галактик включено 338 объектов. Такая же особенность, как у Arp 28, выделяется еще у шести структур из названого каталога.