NASA опубликовало новое изображение, переданное на Землю с борта орбитального телескопа Hubble Space Telescope. На фото изображена планетарная туманность Abell 78 в созвездии Лебедя, расположенная на расстоянии примерно 5000 световых лет от нас. Объект имеет довольно причудливую форму.

Планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Такие структуры формируются при сбросе внешних слоев красных гигантов и сверхгигантов с массой 0,8-8 солнечных на завершающей стадии их эволюции. В результате образуется белый карлик.

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Интересная особенность планетарной туманности на фото

Abell 78, как считают исследователи, необычна тем, что к ее формированию причастна так называемая заново рожденная звезда (born again star). Термоядерная активность на поверхности светила приводит к выбросам вещества с большой скоростью. Следствием этих процессов является изменение структуры планетарной туманности.



Планетарная туманность Abell 78 / Фото Hubble

Стоит отметить, что на изображении выше объединены данные с камеры Wide Field Camera 3 на борту Hubble и системы наземных телескопов Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System).