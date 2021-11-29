Всего ученые открыли почти 5 тысяч экзопланет. Технология ИИ значительно ускорила изучение космоса.

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Используя данные космического телескопа Kepler, ученые смогли обнаружить более 300 совершенно новых планет.

Чем отличаются экзопланеты от планет

Экзопланеты – это космические тела, которые вращаются вокруг звезд и имеют свою траекторию. От планет они не отличаются ничем, кроме расположения – лишь объекты, которые вращаются вокруг Солнца являются планетами. Экзопланеты также называют внесолнцевыми планетами – потому что они находятся в других системах.

Экзопланета / Фото NASA

Ученым удалось разработать алгоритм, который исследует яркость звезд и фиксирует их изменения. Уменьшение яркости сигнализирует о том, что перед звездой прошла планета. Искусственный интеллект определяет, с какой траекторией вращается экзопланета и насколько она велика.

До настройки программы астрономам приходилось вручную определять эти детали. ИИ позволил изучать новые космические тела без лишних усилий и затрат времени.

Как работает ИИ

Команда ученых добавила в программное обеспечение ведущего телескопа Kepler 500 терабайт данных нейронной сети – к слову, столько памяти содержалось бы в 500 хороших ноутбуках. ИИ получил название Exominer. Программа работает на суперкомпьютере NASA Pleiades.

Суперкомпьютер NASA Pleiades / Фото NASA

В данных 2-й миссии телескопа содержится более 800 миллионов изображений космоса. Анализируя фотографии, ИИ обнаружил более 380 экзопланет, которые были открыты ранее, и 366 экзопланет, неизвестных астрономам.

Что нашла программа

Среди обнаруженных объектов ИИ нашел нетипичную систему, которая имеет два газовых гиганта-планеты, которые похожи на известный нам Сатурн.

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Ни одна из планет не имеет признаков жизни и не похожа на Землю. Но ученые уверены, что открытие экзопланет – чрезвычайно важно для дальнейшего исследования космоса.

Открытие каждого нового мира дает уникальный взгляд на физику, которая играет определенную роль в формировании планет,

– подчеркнули эксперты.

ИИ нашло новые экзопланеты: смотрите видео