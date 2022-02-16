Точная дата запуска электромобиля и его стоимость пока не разглашаются, как не раскрывается и тираж. Информации об обновленном авто крайне мало, но она интригует, поэтому фанатам остается лишь запастись терпением.

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Что известно об электрическом DeLorean

DMC не раскрыла никаких подробностей о будущем автомобиле, поделившись лишь коротким видеороликом, в котором демонстрирует контуры передней части машины с дверями, открывающимися вверх, в виде крыльев чайки и декоративным V-образным элементом между фарами, что продолжает заданный ими мотив.

Итальянская компания Italdesign, основанная дизайнером, который работал над оригинальным DeLorean, Джорджетто Джуджаро, также поделилась этим видео на своем YouTube-канале, подтвердив свое участие в проекте.

Тизер электрической версии DeLorean: смотрите видео

Интересный факт! Оригинальный спортивный автомобиль в кузове из нержавеющей стали DeLorean DMC-12 выпускался с 1981 по 1982 годы.

Перезапуск культового бренда

Бренд DeLorean Motor Company был перезапущен чуть больше, чем 10 лет назад в Техасе, США, как предприятие по восстановлению и обслуживанию оригинальных машин, выпущенных в 1981-1982 годах.

Механик Стивен Винн приобрел как торговую марку, так и запас оригинальных заводских деталей, а затем наладил производство их копий. В 2016 году он объявил, что начнет производство совершенно новых версий DeLorean в соответствии с положениями нового американского закона, который позволяет автопроизводителям выпускать ограниченное количество реплик исторических авто без необходимости соблюдения всех современных требований.