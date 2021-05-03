Космический корабль Dragon в рамкам миссии Crew-1 стартовал на Международную космическую станцию 16 ноября 2020 года. Пристыкованным Crew Dragon Resilience находился до 1 мая 2021 года, когда настала пора возвращаться на Землю. К тому времени на МКС уже прибыл следующий экипаж Crew-2, член которого, астронавт Томас Песке, и сделал впечатляющие снимки.
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Crew Dragon разрезает атмосферу Земли на фоне ночного Мексиканского залива / Фото Томаса Песке
Crew Dragon перед приземлением / Фото Томаса Песке
Невероятное фото ночного побережья / Фото Томаса Песке