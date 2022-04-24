Ранее NASA уже сообщало о вынужденном переносе возвращения экипажа Axiom-1. В этот раз причиной стали неблагоприятные погодные условия. Сначала экипаж Axiom-1 должен был вернуться еще 19 апреля, однако из-за плохих погодных условий возвращение пришлось переносить сначала на 12 часов, затем на более длительный срок.

Планы меняются: NASA не смогло вовремя вернуть туристов из МКС и откладывает полет астронавтов

После завершения брифинга по погоде, команды NASA, Axiom Space и SpaceX решили отказаться от сегодняшней попытки возвращения экипажа из-за слабого дневного ветра, который обусловил незначительно сильный ветер в области приводки,

– отметили в NASA.

Когда команда вернется домой

Согласно новому плану, отстыковка корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Axiom-1 намечена в 20:55 24 апреля по времени восточного побережья США (25 апреля 03:55 по Киеву), а посадка ожидается около 13:00 (20:0 ) 25 апреля у побережья Флориды.

Кратко о миссии

Axiom-1 стала первой полностью частной миссией МКС. В команду вошли:

американец Ларри Коннор,

канадец Марк Пати,

израильтянин Эйтан Стиббе,

и командир экипажа бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа.

Частная компания Axiom, выступившая оператором полета, не сообщила, сколько заплатили космические туристы за путешествие на МКС, но, по некоторым оценкам, речь идет о сумме около 55 миллионов долларов за место.

Axiom планирует запустить свой первый модуль на МКС в 2024 году , а затем отправить еще несколько в течение следующих нескольких лет. Эти модули в конечном итоге будут отсоединены от МКС и станут свободно летающей станцией Axiom на орбите, заявила компания.