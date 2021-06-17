О слиянии в открытом письме своей команде сообщил генеральный директор OnePlus Пит Лау. В частности отмечается, что слияние откроет для обеих компаний новые возможности для роста.

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Сотрудничество и слияние

Сотрудничество двух компаний началось уже давно. Многих китайских пользователей удивила, но одновременно и порадовала новость о том, что в представленной в 2021 году серии смартфонов OnePlus 9 производитель решил использовать вместо своей фирменной оболочки OxygenOS, оболочку ColorOS, которая применяется в смартфонах компании Oppo.

Как выяснилось, данный шаг был признан удачным и на его основе было принято решение о дальнейшей интеграции с Oppo.

OnePlus была основана в 2013 году, а ее глава Пит Лау является выходцем из Oppo, где он занимал пост руководителя подразделения по планированию и разработке продуктов.

По словам Пита Лау, такое тесное сотрудничество даст обеим компаниям больше ресурсов для создания новых продуктов. Он пообещал, что одним из результатов этого слияния станут более частые и стабильные обновления программного обеспечения для устройств OnePlus.

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Что теперь будет с OnePlus

В заявлении отмечается, что OnePlus останется самостоятельным и независимым брендом, и продолжит работать над тем, чтобы предоставлять пользователям лучшие продукты и опыт. Глава компании сообщил, что она и дальше намерена поддерживать связь с сообществом, как делала это раньше.