Как возникла жизнь на Земле: исследование

Тайна возникновения жизни на Земле тревожит человеческий разум давно. За сотни лет делалось много предположений на этот счет: от теологических идей зарождения и до научной гипотезы панспермии.

Но вероятнее всего жизнь зародилась миллиарды лет назад в так называемом первичном бульоне – это были мелкие озера со смесью из аминокислот, полипептидов, нуклеотидов и других веществ. Сама же жизнь словно самозародилась – произошел переход от неживых веществ к живым в результате химической эволюции.

Интересно The Wall – безграничный футуристический дисплей для бизнес-потребностей

Подробнее об исследовании

Ученые решили проверить, как же первая жизнь получала энергию. Они предположили, что источниками необходимой энергии для примитивных организмов было Солнце и геотермальные источники. Поэтому жизнь должна иметь возможность "собирать" электроны и этим должны заниматься белки.

Поэтому ученые исследовали, как белки могут взаимодействовать с металлами (связывать их). Дело в том, что именно металлы – это лучшие элементы для переноса электронов. Итак, ученые исследовали известные белковые структуры, которые связывают металлы, чтобы узнать общие моменты и понять эволюцию.

Оказалось, что все такие белки сегодня имеют общие черты: их ядра очень похожи, хотя сами белки могут связывать разные металлы для разных организмов. Ядра белков выстроены из повторяющихся субструктур. Все это свидетельствует, как предполагают ученые, о совместной эволюции. Поэтому вполне возможно, что первая жизнь действительно самозародилась из неживого и использовала белки для связывания металлов, чтобы более эффективно поглощать энергию.