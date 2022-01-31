Что происходило в небе над Бразилией

Очевидцы рассказывают, что заметили в ночном небе яркий объект, который медленно падал, оставляя за себой след голубого цвета. В общем загадочный объект сгорал в атмосфере в течение 20 секунд.

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Почему специалисты считают, что это космический мусор

В пользу этой гипотезы свидетельствует именно характерная для таких объектов длительность свечения. В случае, если бы это был метеор, продолжительность его сгорания в атмосфере была бы короче.

Это было очень ярко, это был большой шар и несколько маленьких вместе, и они двигались медленно. С моего ракурса казалось, что он падает на землю, это было невероятно,

– рассказал изданию news.tvs-24 один из свидетелей происшествия.

Реакция SpaceX

Хотя специалисты предполагают, что в небе над Бразилией сгорел спутник Starlink, официального подтверждения от компании Илона Маска пока не было. Эксперты предполагают, что это мог быть один из спутников компании для обеспечения работы спутникового интернета выведенный на орбиту в 2020 году.