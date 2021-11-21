Использование холодного оружия вызвало отрицательные отзывы зрителей. "Как так, что люди освоили межзвездные перелеты, но вместо лазеров, мазеров, фазеров и тазеров пользуются мечами?" Ответ на это – персональное силовое поле. Оно не пропускает объекты, которые движутся с определенной скоростью – этим и определяется отказ от огнестрельного оружия или большинства другого дистанционного вооружения. А вот "медленный клинок пробивает щит", как говорил Гурни Аллек, что и заставляет героев пользоваться холодным оружием и использовать характерную технику фехтования. Но реальны ли такие щиты в реальной жизни?

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Фехтование Пола Атрида и Гурни Аллека / Скриншоты из фильма "Дюна"

Персональный защитный щит

Поле Гольцмана в книге – это силовое поле, которое "использует окружающие субатомные поля энергии, делая возможным создание защитных силовых щитов". Это поле, в зависимости от настройки, не пропускает объекты, которые двигаются быстрее 6 – 9 сантиметров в секунду. Ученые, говоря о реальности такого феномена, предлагают начать с основ – четырех фундаментальных сил природы:

Гравитационное взаимодействие. Электромагнитное взаимодействие. Сильное взаимодействие. Слабое взаимодействие.

Гравитационное взаимодействие слишком слабо для создания защитного поля. Нужна целая планета со своей гигантской массой, чтобы "прикрепить нас к себе". Сильное и слабое взаимодействие – это взаимодействие на атомном уровне, поэтому они, очевидно, не подходят для формирования защитного поля. Потому остается электромагнетизм.

Электромагнитное взаимодействие и персональное силовое поле

Электромагнитное взаимодействие мощнее гравитационного и имеет больший радиус действия, чем ядерные взаимодействия (сильное и слабое). Но оно действует только на электрически заряженные тела. Поэтому гипотетическому защитному полю нужно будет в первую очередь "зарядить" объекты, которые оно должно остановить.

Ученые считают, что решением ситуации может быть бомбардировка приближающихся объектов античастицами – позитронами. Электроны и позитроны, столкнувшись, взаимно уничтожат друг друга (аннигилируются), что "зарядит" объект.

Если вы уничтожите их (электронов) достаточно, цель станет положительно заряженной. Затем вы можете ударить по электрическому или магнитному полю, чтобы отклонить его,

– рассказывает профессор физики Джи Аль-Халили.

Но ученый отмечает, что это технология далекого будущего. Хотя мы понимаем определенные аспекты в теории, мы не способны создать силовое поле сейчас. Но это вполне реально.