Возможно ли на Марсе использовать ветровые электростанции

Марс многими рассматривается как отличный вариант планеты для колонизации. И уже разрабатываются теоретические и практические средства, которые помогли бы выживать на Красной планете.

Пока на Марсе функционируют только относительно небольшие и малоэнергозатратные искусственные аппараты – марсоходы и стационарные платформы. Ученым на будущей базе (а затем и колонистам) понадобится гораздо больше энергии. И ученые ведут поиски методов добывать эту энергию.

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Так выглядят ветрогенераторы в компьютерной игре Surviving Mars / Фото Paradox Interactive Forum

Марсианский энергетический кризис

На Марсе можно использовать ядерную энергетику. Но этот метод довольно дорог, технологически сложен и, вероятно, не подойдет для массового применения на далекой планете. Другая ситуация – солнечные батареи.

Солнце – это постоянный источник энергии, зарекомендовавший себя как на Земле, так и за ее пределами. Но на поверхности Красной планеты с солнечной энергией есть проблемы.

Марс располагается дальше от Солнца, чем Земля, поэтому солнечные панели не столь эффективно собирают энергию.

Орбита Марса более удлинена, чем земная (имеет больший эксцентриситет), поэтому разница в количестве полученной энергии в разное время года ощутимее.

Красная планета "славится" своими пылевыми бурями, которые привели к "смерти" марсохода Opportunity и представляют угрозу стационарной платформе InSight – солнечные панели просто засыпает пылью.

Экипажи станции на Марсе сможет очищать солнечные батареи, но их площадь должна быть огромной, чтобы обеспечить энергией базу. Поэтому ученые задумались, можно ли использовать силу марсианского ветра для получения энергии.

Марс до и после начала глобальной пылевой бури / Фото Space

Ветер, энергия и Марс

Ветровая энергетика распространена на Земле. На Марсе она стала бы очень вспомогательной, особенно когда начнется глобальная или локальная пылевая буря и доступ к солнечной энергии будет очень ограничен.

Наша планета обладает всем необходимым для того, чтобы использовать энергию ветра: удобное атмосферное давление и мощные ветры. А вот на Красной планете с этим проблемы. Ветры на Марсе дуют отлично, а вот низкое атмосферное давление не дает надежд на использование ветряных мельниц. И все же вертолет Ingenuity дает понять, что на марсианский воздух можно опереться.

Ученые рассчитали, что ветряные мельницы на Марсе тоже можно использовать. Но для обеспечения производства 80 киловатт энергии (среднее количество энергии, необходимое для функционирования гипотетической базы) нужно построить три ветряка с диаметрами ротора 50 метров или 142 ветряные мельницы с диаметром ротора 10 метров. На Земле такая задача была бы легко решена.

А вот для Марса – это очень трудная задача, ведь материалы для гигантских ветрогенераторов нужно доставить за миллионы километров и собрать. А для этого нужно иметь квалифицированных работников в определенном количестве. Кроме того, нужны соответствующие приборы, например гигантский кран – это все также нужно доставлять на Марс. Как будто этих минусов мало, следует знать, что основные и мощные потоки ветра дуют на Красной планете днем, а ночью исчезают, поэтому постоянное получение энергии из ветра практически невозможно.

Что ж, как видим, получить энергию с ветра на Марсе возможно, но этот процесс очень энергозатратен и дорог. Поэтому, возможно, первые десятилетия специалисты и колонисты будут использовать исключительно солнечные панели.