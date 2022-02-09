Возможно ли использовать энергию черной дыры

Сегодня мы не можем покинуть пределы даже Солнечной системы. Но в будущем это станет возможно, и нам нужно задуматься над перспективными источниками энергии. Например, черными дырами.

Конечно, до технической реализации по крайней мере полета за пределы Солнечной системы, не говоря уже о попытке добыть энергию из черной дыры, еще очень далеко. Но ученые "думают будущим", и никто не запрещает решать теоретические задачи. И решение довольно интересное – энергию из черной дыры получить можно.

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Первая в истории фотография черной дыры / Фото Wikipedia

Как добыть энергию из черной дыры

Казалось бы, черная дыра имеет насколько мощную гравитацию, что даже свет не может вырваться. Однако почему-то эти компактные объекты наделяют прямо таки магическими свойствами, хотя гравитация черной дыры – это обычная гравитация, такая же, как у Земли, Солнца или астероида Бенну. Хотя да, конечно, она в разы мощнее из-за значительно большей массы. А если это обычная гравитация (извините за тавтологию), то и вырваться из ее тисков можно.

Например, вокруг горизонта событий черной дыры существует эллипсоидальный участок искривленного пространства, называемый эргосферой.

Исследования свидетельствуют, что определенное вещество в эргосфере при приближении к горизонту событий разбивается надвое: одна часть падает в черную дыру и поглощается ею, а другая получает энергию и летит в противоположную сторону.

Фактически черная дыра отдает часть своего момента импульса этому веществу – это называется процессом Пенроуза.

Так масса, которая получила от черной дыры энергию, может передать ее нам.

Конечно, как уже говорилось, технической реализации этого замысла чрезвычайно долго ждать. Но решенная теоретическая задача сегодня может значительно ускорить практическое выполнение тогда, когда человечество прорвется к далеким звездам.