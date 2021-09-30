Возможна ли жизнь на планете, у которой нет звезды: исследование

Планета-сирота – это объект планетарной массы, который вращается вокруг центра Галактики, а не вокруг определенной звезды. Проще говоря, это своеобразная планета-зомби, не имеющая собственно Звезды. Такие космические тела должны быть холодными, ведь не существует светила, которое бы согревало их. Но ученые уверены, что там все равно может существовать жизнь.

Пока ученые точно не уверены в том, как именно образуются планеты-сироты: или их выбрасывает в межзвездное пространство из родных систем гравитационными возмущениями, или фоны могут формироваться самостоятельно за пределами звездных систем. Но некоторые ученые уверены, что даже без Зари, которая дает энергию, на таком объекте может существовать жизнь. Соответствующее исследование подготовила международная группа ученых.

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Ученые в новом исследовании уверены, что да.

Но есть одно "но". На планете должен быть подповерхностный океан. Например, такой, как на некоторых спутниках Солнечной системы: Европе или Энцеладе.

Но если теоретическая жизнь на спутнике обеспечивается энергией, которую эти космические тела получают от планет-гигантов, то планета-сирота сама способна генерировать тепло.

В исследовании говорится, что на такой планете верхняя прослойка поверхности может состоять из льда. А под ним вполне может существовать жидкая вода. Нагреваться она будет благодаря ядру планеты. Соответственно, при таких условиях вполне может существовать жизнь.

От радиации межзвездного пространства такие организмы будут защищены мощным слоем льда. Вероятно, что такая жизнь не может быть развитой.

На Земле существуют организмы, которые не нуждаются в солнечном свете для существования. Они могут жить в пещерах, в закрытых экосистемах; также существует уникальная жизнь в подледниковых озерах Антарктиды; находят жизнь и возле черных и белых курильщиков – глубоководных гидротермальных источников.