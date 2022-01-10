Астероид (7482) 1994 PC1 был открыт 9 августа 1994 года. Он принадлежит к так называемой группе Аполлона. Это означает, что ближайшая к Солнцу точка, перигелий, расположена ближе к светилу, чем самая отдаленная к Солнцу точка, афелий, Земли. То есть, космические тела пересекают орбиту Земли. Поэтому такие камни периодически могут сближаться с нашей планетой.

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Визуализация траектории движения астероида 1994 PC1 / Фото Wikipedia

Сближение с астероидом (7482) 1994 PC1

1994 PC1 движется по вытянутой орбите с параметрами 0,9 на 1,79 астрономические единицы, что равняется 135 миллионам 266 тысячам километров на 268 миллионов 303 тысячи километров. Размеры космического тела относительно не очень большие – около 1 – 1,3 километра в диаметре. Оборот вокруг Солнца 1994 PC1 совершает за 572 земные сутки.

В ночь с 18 на 19 января 2022 года (7482) 1994 PC1 пролетит на расстоянии менее чем 2 миллиона километров от Земли – 1 миллион 981 тысяча километров. Конечно, это очень далеко – например, среднее расстояние от Земли до Луны составляет 385 тысяч километров. Но такого расстояния, размера космического тела и показателя альбедо (если просто, это показатель отражения телом света) достаточно, чтобы 1994 PC1 можно было наблюдать в любительские телескопы.

Максимального блеска камень достигнет 18 января 2022 года в промежутке 5 часов – 19 часов по Всемирному координированному времени (UTC). Видимая звездная величина объекта будет равняться примерно +10,2 – 10m. Для сравнения, примерно такую звездную величину имеет спутник Сатурна Рея. Проще говоря, астероид с помощью телескопа будет обнаружить сложно, но вполне реально.

Вероятно, труднее всего будет понять, что вы наблюдаете именно астероид, а не какую-то звезду. Но с этим поможет видимое движение космического тела на фоне далеких звезд – после определенного времени, проведенного за наблюдениями, вы заметите, что расположение (7482) 1994 PC1 относительно фоновых звезд изменилось.