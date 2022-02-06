Возле Земли пролетит гигантский астероид размером с футбольное поле

По данным NASA к нашей планете приближается крупный астероид из группы Атона. Объект имеет обозначение 2007 UY1 – он был открыт в 2007 году.

Насколько астероид велик

Космическое тело, по оценкам, имеет в диаметре около 150 метров. Таким образом, по размерам оно превышает футбольное поле. Согласно правилам Международного совета футбольных ассоциаций, максимальная длина футбольного поля составляет 120 метров, максимальная ширина – 90 метров.

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Астероид 2007 UY1 относится к группе Атонов (Aten), то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.

относится к группе Атонов (Aten), то есть его с внутренней стороны. Из-за потенциального риска столкновения с нашей планетой такие объекты представляют интерес для исследователей.

Астероид пролетит рядом с Землей / Фото NASA

Представляет ли астероид угрозу для Земли

Объект 2007 UY1 окажется на минимальном расстоянии от Земли уже во вторник, 8 февраля. Несмотря на гигантские размеры астероида он не представляет угрозы для нашей планеты, поскольку расстояние до Земли составит примерно 5,3 миллиона километров, что равно 14 дистанциям от нас до Луны.