Насколько астероид велик
Космическое тело, по оценкам, имеет в диаметре около 150 метров. Таким образом, по размерам оно превышает футбольное поле. Согласно правилам Международного совета футбольных ассоциаций, максимальная длина футбольного поля составляет 120 метров, максимальная ширина – 90 метров.
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- Астероид 2007 UY1 относится к группе Атонов (Aten), то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.
- Из-за потенциального риска столкновения с нашей планетой такие объекты представляют интерес для исследователей.
Астероид пролетит рядом с Землей / Фото NASA
Представляет ли астероид угрозу для Земли
Объект 2007 UY1 окажется на минимальном расстоянии от Земли уже во вторник, 8 февраля. Несмотря на гигантские размеры астероида он не представляет угрозы для нашей планеты, поскольку расстояние до Земли составит примерно 5,3 миллиона километров, что равно 14 дистанциям от нас до Луны.