Насколько астероид велик

Космическое тело, по оценкам, имеет в диаметре около 150 метров. Таким образом, по размерам оно превышает футбольное поле. Согласно правилам Международного совета футбольных ассоциаций, максимальная длина футбольного поля составляет 120 метров, максимальная ширина – 90 метров.

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Астероид 2007 UY1 относится к группе Атонов (Aten), то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.

относится к группе Атонов (Aten), то есть его с внутренней стороны. Из-за потенциального риска столкновения с нашей планетой такие объекты представляют интерес для исследователей.

Астероид пролетит рядом с Землей / Фото NASA

Представляет ли астероид угрозу для Земли

Объект 2007 UY1 окажется на минимальном расстоянии от Земли уже во вторник, 8 февраля. Несмотря на гигантские размеры астероида он не представляет угрозы для нашей планеты, поскольку расстояние до Земли составит примерно 5,3 миллиона километров, что равно 14 дистанциям от нас до Луны.

Интересно! 66 миллионов лет назад Земля подверглась ужасному удару из космоса – астероид привел к массовому вымиранию, уничтожив 75% видов, в том числе и динозавров. Недавно ученые узнали в каком именно месте астероид упал на планету.