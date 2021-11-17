"Возле Земли пролетит гигантский астероид": что не так с этой фразой

Чуть ли не каждую неделю появляются новости о том, что "возле Земли пролетит опасный астероид". Такие тела часто сравнивают с Эйфелевой башней, Биг-Беном, статуей Свободы или с другим известным архитектурным объектом или горой.

Но действительно ли такие астероиды опасны? На самом деле не очень. Дело в том, что в NASA отслеживают все потенциально опасные космические тела, которые гипотетически могли бы столкнуться с Землей или приближаются к планете на определенное расстояние. Большинство из них имеют незначительные размеры и даже в случае столкновения не смогли бы нанести вред. Да, есть и крупные глыбы: например, астероид 3361 Orpheus имеет диаметр около 300 метров. Насчет него уже начала распространяться информация в стиле "к Земле приближается...".

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Орбита астероида 3361 Orpheus / Фото JPL

"Опасный" астероид

Опасность представляют те космические тела, о существовании которых мы не знаем. Тем они и опасны – мы не знаем об их существовании, неизвестны орбитальные характеристики и размер. Ярким доказательством тому является Челябинский болид.

Относительно заявлений "к Земле приближается", следует понимать, что речь идет об объектах, за которыми ведется наблюдение. Об их существовании известно, известны их размеры, а орбита таких объектов рассчитана на десятилетия и столетия вперед. Поэтому, если бы они действительно представляли опасность, об этом бы сообщили в NASA или другом космическом агентстве.

Также следует знать, что когда "к Земле приближается астероид, больше чем Биг-Бен", то пролетит он, в большинстве случаев, на расстоянии миллионов километров. Именно так происходит большинство сближений с астероидами или кометами. Довольно редки ситуации, когда объект приближается к Земле на расстояние более близкое, чем Луна (385–405 тысяч километров).

Кстати, если вы хотите знать, какие сближение ждут Землю, посетите сайт Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL), где есть список ближайших проходов астероидов, которые приближаются на расстояние до 7,5 миллиона километров.

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Можем ли мы защититься от потенциально опасного объекта

Но вспоминая вымирание динозавров, мы все же понимаем: изредка поверхности Земли все же достигают астероиды. И они не всегда маленькие, поэтому думать о защите от них нужно. Неизвестно, смогли бы мы защититься от космической глыбы прямо сегодня, но о будущем соответствующие люди думают.