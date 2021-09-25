Возле Виргинских островов зафиксировали гигантский джет: видео редкого явления

Виргинские острова на Карибах представляются нам солнечным раем, где нужно отдыхать, загорать и купаться в прозрачной морской воде. Но штормы и ураганы там – дело не такое и редкое. А во время грозы умелые фотографы могут поймать хорошее и редкие явления – джеты и спрайты.

Редкое событие смог поймать своей камерой фотограф Frankie Lucena, который специализируется на "охоте" за спрайтами и джетами. Эти удивительные явления крайне редки и очень мимолетны. Человеческий глаз практически не способен заметить эти гигантские молнии, которые "бьют" вверх на десятки километров. Хотя на протяжении десятков лет информация о том, что люди видели над грозовыми облаками гигантские объекты, периодически появлялась.

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Подробнее про гигантские молнии

Зафиксировать гигантский джет удалось с территории Пуэрто-Рико. Камера была направлена ​​в северном направлении, где тогда бушевал тропический шторм Peter.

Впервые на камеру редкие молнии попали только в 1989 году. Их открывателем стал Джон Винклер. Он смог зафиксировать красные спрайты.

Но вскоре ученые открыли и другие виды электрических разрядов:

Синие джеты, которых иногда называют гномами. Это очень редкие и тяжело уловимые молнии. Они возникают в верхних слоях грозовой тучи и тянутся вверх в виде 40-километрового конуса.

Существует и отдельный подвид, названный "Гигантский Джет". Он может достигать 90 километров в высоту. Продолжительность жизни такого образования может достигать доли секунды, чего вполне достаточно, чтобы быть замеченным человеческим глазом. Вероятно, именно такие гигантские джеты видели люди на протяжении сотен лет. И именно такой джет сфотографировал Frankie Lucena.

Высший тип таких молний назвали "эльфами". Они похожи на гигантские 400-километровые красноватые кольца, которые возникают на высоте 80 – 100 километров. Продолжительность "жизни" эльфов составляет всего около 300 – 400 микросекунд.

Все эти события тесно связаны с грозовыми облаками. Однако, если спрайты возникают только после удара обычной молнии типа "облако-земля", то гигантские джеты наоборот, не имеют привязки к ударам молний.