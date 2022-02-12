Сообщается о белом карлике WD1054–226, возле которого ученые обнаружили кольцо планетарных обломков, намекающее на возможное существование экзопланеты. Самое интересное, что такая планета будет расположена в зоне, пригодной к жизни: там может существовать жидкая вода и могут быть комфортные температуры, а, соответственно, эти условия будут комфортными для зарождения и существования жизни.

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Белый карлик WD1054–226 с облаком обломков и планетой / Фото Phys

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Исследуя небольшие белые карлики, ученые подмечали свидетельство того, что вокруг них вращаются планеты. Свидетельства эти были, как пишут исследователи, "косвенными, но убедительными". Все дело здесь было в том, что ученые обнаруживали признаки тяжелых металлов в пространстве вокруг "умершей звезды" – это указывало на аккрецию вещества и образование планетезималей.

Наблюдая за системой белого карлика WD1054-226, ученые заметили регулярные затмения. Ученые предполагают, что это может быть кольцо из малых планетарных тел, которые находятся возле границы Роша и разрушаются. Также свидетельство существования такого кольца (или диска) из обломков и пыли подтверждается инфракрасным излучением.

Провалы в светимости WD1054–226 соответствуют 65 равномерно расположенным облакам планетарного мусора, которые вращаются вокруг звезды каждые 25 часов. Исследователи пришли к выводу, что точная регулярность транзитных структур (затемнения света звезды происходят каждые 23 минуты) может свидетельствовать, что это кольцо удерживается в таком точном положении благодаря существованию выше расположенной планеты – прямо в зоне, пригодной к жизни.

Что такое "предел Роша"? Предел Роша – это наименьшее возможное расстояние до центрального космического тела, на котором может находиться спутник этого тела и одновременно сохранять целостность. Если тело пересечет границу Роша, центральный объект разрушит его своей гравитацией.

Обнаруженные нами структуры размером с Луну являются неправильными и пылевидными (например, кометообразными), а не твердыми сферическими телами,

– рассказывает автор исследования Джей Фарахи.

Также ученый добавляет, что без влияния планеты на околозвездное кольцо трения и столкновения привели к тому, что структуры рассредоточились бы, потеряв точную регулярность в затемнении наблюдаемого карлика WD1054–226. Прецеденты такой регуляции существуют в Солнечной системе – это гравитационное влияние спутников Нептуна и Сатурна, которое обеспечивает существование стабильных кольцевых структур.