"Невозможная" планета в 10 раз тяжелее, чем Юпитер. Она двигается по одной из самых широких орбит из всех когда-либо наблюдавшихся.

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Открытие: что известно

Речь идет о планете B Cen (AB) b, вращающейся вокруг Бета Центавра – двойной звезды, которую можно увидеть с Земли невооруженным взглядом.

Обнаружение планеты вокруг Бети Центавра было очень увлекательным, поскольку оно полностью изменяет картину устройства планетных систем, расположенных вокруг массивных звезд,

– говорят авторы исследования.

Система состоит из звезд общей массой 6-10 масс Солнца и расположена на расстоянии примерно в 325 световых годах от Земли в созвездии Центавра.

К слову, ранее учёные не находили планеты в системах, масса звезд которых превышает солнечную в три раза.

Главная звезда Бета Центавра в три раза горячее Солнца. Такая температура и масса должны влиять на окружающий газ, мешая образованию планет: чем горячая звезда, тем больше энергии в ее излучении – окружающее вещество улетучивается быстрее.

Звезды B-типа обычно считаются очень разрушительной и опасной средой, поэтому считалось, что вокруг них должно быть очень тяжело формироваться крупным планетам,

– добавляют авторы.

Открытие показало, что планеты все же могут сформироваться даже в таких неблагоприятных условиях. Ученые точно не знают, как это удалось B Cen(AB)b, но предполагают, что причина в ее орбите. Дело в том, что планета движется по орбите, в 100 раз превышающей радиус орбиты Юпитера. Такое большое расстояние от звезды могло помочь выжить.