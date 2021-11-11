Метан опасен не только потому, что им можно отравиться. Метан – это парниковый газ, который примерно в 85 раз более эффективен, чем углекислый газ. Именно поэтому спутники на орбите следят и выискивают выбросы метана. И такое место нашли вблизи Мадрида на свалке.

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Выброс метана вблизи Мадрида / Фото ESA

Выброс метана зафиксировали благодаря спутнику Европейского космического агентства Sentinel-5 и коммерческим фотографиям, предоставленным GHGSat. Событие произошло в августе и октябре 2021 года на свалках, которые расположены в 18 километрах от центра Мадрида и в 6 километрах друг от друга. Зафиксировано, что в окружающую среду попало около 8 800 килограммов метана в час. Облако двигалось в направлении жилых домов.

Причина выбросов пока неизвестна. Вероятно, метан образовался из-за разложения органических отходов. Если это так, то оператору свалок может грозить штраф, ведь в странах Европейского Союза с 1999 года действует особая директива, которая предполагает утилизацию газов, образующихся на свалках в результате природных процессов. Такие газы предстоит сжигать или использовать для производства энергии.

Согласно данным за 2020 год, свалки производят около 26% выбросов метана в Европе.