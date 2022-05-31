Возле китайского космодрома нашли генератор помех: что это – саботаж или случайность

Перед запуском китайской ракеты с людьми на борту рядом с космодромом был обнаружен генератор помех. Его работа могла бы повлиять на ракету.

Передатчик активных помех находился в автомобиле, припаркованном у базы космодрома Цзюцюань. Это произошло всего за несколько недель до запланированного запуска корабля "Шэньчжоу-14" с экипажем.

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Случайность или саботаж

Администрация космодрома не сообщает, был ли инцидент актом саботажа, но отмечает, что генератор помех мог заставить ракету-носитель сбиться с курса.

В начале мая назад сотрудники космодрома Цзюцюань стали отмечать аномальные сигналы и несколько дней потратили на поиск источника помех.

Наконец, группа радионаблюдения обнаружила в стоящем за ограждением автомобиле небольшой радиопередатчик, который можно приобрести онлайн – например, на Taobao или Amazon.

Несмотря на скромный размер, прибор может создавать помехи спутниковым сигналам, и без того достаточно слабым из-за того, что им приходится преодолевать большие расстояния.

Находка не повлияла на график подготовки к запуску. Космодром готов к старту, оборудование, как сообщает издание Xinhua, в "хорошем состоянии".

Корабль "Шэньчжоу-14" должен доставить на китайскую орбитальную станцию трех тайконавтов (так называют китайских астронавтов), среди которых Лю Ян, первая женщина-космонавт Китая, также летавшая в космос в 2012 году. Если старт миссии пройдет успешно, экипаж корабля приступит к завершающей фазе строительства космической станции Тяньгун, которую КНР начала строить после того, как тайконавтам по настоянию США запретили прилетать на МКС. Первый базовый модуль станции вышел на орбиту год назад.