Передатчик активных помех находился в автомобиле, припаркованном у базы космодрома Цзюцюань. Это произошло всего за несколько недель до запланированного запуска корабля "Шэньчжоу-14" с экипажем.

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Случайность или саботаж

Администрация космодрома не сообщает, был ли инцидент актом саботажа, но отмечает, что генератор помех мог заставить ракету-носитель сбиться с курса.

В начале мая назад сотрудники космодрома Цзюцюань стали отмечать аномальные сигналы и несколько дней потратили на поиск источника помех.

Наконец, группа радионаблюдения обнаружила в стоящем за ограждением автомобиле небольшой радиопередатчик, который можно приобрести онлайн – например, на Taobao или Amazon.

Несмотря на скромный размер, прибор может создавать помехи спутниковым сигналам, и без того достаточно слабым из-за того, что им приходится преодолевать большие расстояния.

Находка не повлияла на график подготовки к запуску. Космодром готов к старту, оборудование, как сообщает издание Xinhua, в "хорошем состоянии".

Корабль "Шэньчжоу-14" должен доставить на китайскую орбитальную станцию трех тайконавтов (так называют китайских астронавтов), среди которых Лю Ян, первая женщина-космонавт Китая, также летавшая в космос в 2012 году. Если старт миссии пройдет успешно, экипаж корабля приступит к завершающей фазе строительства космической станции Тяньгун, которую КНР начала строить после того, как тайконавтам по настоянию США запретили прилетать на МКС. Первый базовый модуль станции вышел на орбиту год назад.

Напомним, станция Tiangong, обозначающая "Небесный дворец", состоит из трех модулей, которые будут установлены один за другим. Первый модуль находится на орбите с апреля 2021 года. Первая часть ее позволяла на постоянной основе находиться внутри трем людям. Их доставили через два месяца, в июне 2021 года, и за это время они уже успели выполнить как минимум один выход в космос.