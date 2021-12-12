Но оказалось, что у Стрельца А* можно найти не только звезды и материю, окружающую черную дыру. Оказалось, что "наш" компактный объект имеет мини-джет, который удивительно тяжело наблюдать. Например, в других галактиках такие образования гораздо больше и легче обнаруживаются.

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Мини-джет в черной дыре в центре Галактики / Фото Phys

Подробнее об открытии

Вокруг черной дыры, имеющей огромную гравитацию, материя закручивается в аккреционный диск. Оттуда материал постепенно падает на компактный объект. И часть вещества благодаря мощным магнитным полям и гравитации образует потоки – джеты, которые "бьют" из полюса черной дыры. Такие потоки сопровождаются мощным ионизирующим излучением – радиацией.

Еще в 2013 году астрономы получили свидетельство того, что "наша" сверхмассивная черная дыра имеет короткий южный джет. Этот джет врезался в облако газа, окружающего Стрелец А*. Теперь же ученые получили намек на существование аналогичного северного джета. Открытие сделали на основе данных обсерватории ALMA, наблюдавшей черную дыру на миллиметровых длинах волны. ALMA обнаружила узкую линейную структуру в окружающем молекулярном газе. Структура, вероятно, является джетом, расширяется и имеет протяженность около 15 световых лет.

Позже астрономы сопоставили эти данные с фотографиями телескопа Hubble. Оказалось, что "Габбл" заметил у Стрельца А* шар, ярко светящийся в инфракрасном диапазоне. Поскольку направление джета и шара совпадает, ученые предположили, что именно джет является причиной ее образования: он "бьет" в облако газа, надувая этот шар и передавая ему огромное количество энергии, что приводит к тому, что он "фонит" в инфракрасном. диапазоне. В то же время разрушается и сам джет, взаимодействуя с веществом газового облака.