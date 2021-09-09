Возле центра Млечного Пути обнаружен радиоисточник неизвестной природы

С момента запуска первых научных приборов за пределы атмосферы Земли человечество узнало, что космос переполнен разнообразными сигналами и излучением. Природу одних сигналов удалось понять быстро, а с другими пришлось работать долгие годы, чтобы понять, что их порождает. Астрономы обнаружили новый загадочный объект недалеко от центра нашей Галактики.

Сигнал получил название ASKAP J173608.2-321635. Он повторяется, кажется, случайным образом. Ученые пока не могут классифицировать его, поэтому существует предположение, что это может быть что-то совершенно новое. За два года наблюдений радиосигнал зафиксировали 17 раз.

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Радиоинтерферометр Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), который зафиксировал сигнал / Фото Terrastro Alex Cherney

Подробнее о загадочном сигнал

Радиосигнал поймал австралийский радиоинтерферометр Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) в апреле 2019 года. Этот огромный телескоп сканирует небо в поисках радиоисточников, которые могут быть связаны с пульсарами, магнетары, сверхновыми звездами, всплески гамма-излучения и другими космическими объектами и явлениями.

Сигнал ASKAP J173608.2-321635 не смогли уверенно отнести ни к одному известному источнику радиоизлучения. Вспышки и затухание сигнала происходят в случайных интервалах.

Источник радиосигналов вспыхивает и угасает нерегулярно. Яркость этого объекта может резко измениться, снизившись за один день, но иногда это может продолжаться несколько недель,

– рассказывает автор исследования Зитенг Ван.

Ученые проверили данные с других телескопов мира. Оказалось, что в апреле 2019 года сигнал не фиксировал ни один радиотелескоп. Ничего не обнаружили и в ближнем инфракрасном диапазоне и рентгеновском диапазоне.

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Что порождает радиоимпульсы?

Ученые не знают.

Ученые объясняют, что сверхновой звездой это быть не может, так как сигналы слишком яркие.

Пульсар тоже не подходит, ведь эти компактные объекты излучают сигналы с четким и предсказуемым интервалом.

Магнетары, вероятно, являются источниками быстрых радиоимпульсов. Но эти объекты излучают преимущественно в рентгеновском диапазоне, а периодичность их радиоимпульсов не так хаотична.

Ученые предполагают, что это может быть так называемые радиопереходные процессы Галактического центра (GCRT). Это краткосрочные радиоимпульсы, которые образуются где-то в центре Галактики. Но проблема заключается в том, что никто не знает что это такое – GCRT. Кроме этого, ранее зарегистрированные GCRT фиксировались на более низких частотах.

Теперь ученые планируют вести поиск таких сигналов как можно дальше от Галактического центра. Таким образом они хотят установить, связано ли расположение источника сигналов с его природой.