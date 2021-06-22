Воздушный шар для космических туристов совершил первый полет

Стартап Space Perspective успешно завершил первый беспилотный испытательный полет гигантского воздушного шара. Он будет доставлять туристов в стратосферу.
Space Perspective – это новый стартап, основанный в 2020 году соучредителями компании World View. Она разворачивает в стратосфере датчики, прикрепленные к воздушным шарам, для съемок из космоса. Эту же идею используют для отправки людей на край космоса.
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Туризм будущего
- В туристическом корабле Neptune от Space Perspective, который поднимается на воздушном шаре, будут мини-бар и огромные окна.
- Корабль рассчитан на девять человек.
- "Круиз" предполагает двухчасовой взлет, а потом еще два часа корабль будет летать над Атлантическим океаном.
Испытательный полет прошел по плану. Он занял шесть часов. Корабль достиг запланированной высоты в 33 000 метров, а затем опустился в воду Мексиканского залива.
Первый полет с экипажем Space Perspective запланировали на 2023 год, а в 2024-м должен состояться первый коммерческий рейс.