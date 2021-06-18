Первые "заезды" на аероспидерах должны состояться в конце 2021 года. Они будут называться EXA Airspeeder Grand Prix. Правда, первые соревнования будут не пилотируемые – летучими машинами будут управлять дистанционно. Такие гонки необходимы, чтобы продемонстрировать власти Австралии безопасность и надежность Airspeeder Mk3.

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Первые кадры с летучими машинами: смотреть видео онлайн

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Гонки соберут пилотов из отраслей авиации, автоспорта и киберспорта. Они будут дистанционно управлять аероспидерами, которые должны лететь воздушными трассами, используя элементы с электронным управлением и поддержкой дополненной реальности, которая, вероятно, нужна, чтобы демонстрировать трассу полета.

Мы гордимся тем, что представляем вид спорта, который показывает то, чего люди и машины могут достичь вместе. Эти исторические первые полеты – это только начало. Мы все рады открыть новый важный раздел, используя богатое наследие автоспорта,

– комментирует первые полеты инициатор создания аероспидера Мэтт Пирсон.

Пирсон ожидает, что как и с автоспортом, его предложение соревнований на летучих машинах побуждает более бурно развиваться эту отрасль.

Пока Airspeeder Mk3 готовят к соревнованиям в конце 2021 года, Airspeeder Mk4 готовится к пилотируемым полетам в 2022 году.

Airspeeder Mk3 имеет вес 130 килограммов и может поднять в воздух 80 килограммов. Максимальная скорость составляет 250 километров в час. Благодаря системе лидара и радаров, машина прекрасно ориентируется в пространстве, минимизирует риск столкновения с деревьями, землей или другим аероспидером во время соревнований.