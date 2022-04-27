"Воздушная тревога" 3.0: уведомления об уличных боях, угрозе артобстрела и других обновлениях

Приложение "Воздушная тревога" от Ajax Systems получило обновление, а с ним и ряд изменений и функций. Теперь в приложении появилась информация об уличных боях и многом другом.

Новые функции

Теперь в приложении кроме уведомлений о воздушной тревоге появились сообщения об артиллерийских обстрелах и даже уличных боях.

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Новые функции приложения "Воздушная тревога" 3.0 / Фото Ajax Systems

Карта тревог

Кроме обновленных функций и возможностей, разработчики создали официальный API для распространения информации из приложения "Воздушная тревога" и запустили карту тревог.

Где скачать приложение

Приложение "Воздушная тревога" обновится до последней версии самостоятельно, если оно уже установлено. Если же вы раньше не скачивали его, то сделать это можно в трех цифровых магазинах для своих платформ:

App Store;

Google Play;

AppGallery.