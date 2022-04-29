Вот тебе и союзник: китайские правительственные хакеры атакуют российских чиновников и военных

Исследователи компании Secureworks обнаружили фишинговую кампанию, нацеленную на российских чиновников и военных. Эксперты говорят, что за атаками стоят китайские "правительственные" хакеры из группы Mustang Panda.

Mustang Panda также известны под именами HoneyMyte, Bronze President, RedDelta и TA416. Обычно они занимаются кибершпионажем.

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Что известно

Эта хакерская группа активна как минимум с июля 2018 года, и чаще всего ее атаки нацелены на разные регионы Юго-Восточной Азии, хотя хакеры также интересуются целями из стран Европы и США.

Secureworks сообщает, что теперь Mustang Panda демонстрирует необычное для себя поведение, поскольку злоумышленники сосредоточились на российских военнослужащих и чиновниках, работающих недалеко от границы с Китаем.

В своих фишинговых приманках хакеры эксплуатируют тему спецоперации в Украине.

Вредоносные документы представляют собой файлы .exe, но маскируются под документы в формате PDF и названы на русском языке – "Благовещенск – Благовещенск пограничный отряд".

Несмотря на русское название, написаны документы на английском языке и маскируются под опубликованные ЕС данные о санкциях против Беларуси.

Почему использован именно английский язык, неясно. Логика хакеров здесь остается тайной.

Если попытаться открыть файл, рассказывают исследователи, из него "извлекается" множество дополнительных файлов, в том числе сам документ-приманка, вредоносный загрузчик DLL, зашифрованный вариант вируса PlugX (Korplug) и еще один файл .exe.

PlugX является основным инструментом хакеров и представляет собой троян удаленного доступа для Windows, позволяющий выполнять различные команды в зараженных системах, воровать файлы, устанавливать бэкдоры и дополнительные вредоносные задачи.