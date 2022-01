Вот так отдых: местные жители обнаружили в Словакии бронзовый кинжал возрастом более 3200 лет

Жители Словакии обнаружили во время отдыха на окраинах города Глоговец большой бронзовый кинжал, длина которого составляет почти 26 сантиметров. Подобные артефакты характерны для культуры курганных захоронений, которая возникла в Центральной Европе около XVI века до нашей эры.

Что за кинжал нашли в Словакии

Жители Словакии во время отдыха на берегу реки Ваг, на окраинах города Глоговец, наткнулись на необычный артефакт, который решили забрать с собой. Вернувшись домой, они поняли, что это древний предмет, поэтому решили отнести его в ближайший музей.

Не пропустите Спутниковые фотографии помогли лучше понять загадочные курганы Японии

Этот артефакт оказался коротким мечом или большим кинжалом из бронзы, найти который удалось благодаря снижению уровня воды в реке. Его длина составляет около 26 сантиметров, а вес – почти 150 граммов.



Найденный кинжал без рукоятки / Фото Trnava Office of the Monuments Board of the Slovak Republic

Рукоятка этого оружия не сохранилась, поскольку была изготовлена из органического материала. По мнению археологов, кинжал могли бросить в реку в рамках обряда, или он был утерян владельцем, например, при переходе реки в брод.

Ученые отметили, что подобные предметы встречаются на обширной территории бассейна Дуная – от Южной Германии до Сербской Воеводины. Такие кинжалы присущи культуре курганных захоронений, возникшей в Европе в XVI веке до нашей эры, то есть в эпоху средней бронзы.

это уже четвертая подобная находка, обнаруженная в районе Трнавы с начала 2000-х годов.

Читайте на сайте В Швейцарии обнаружили древний римский амфитеатр

Что известно о культуре курганных захоронений

В эпоху средней и поздней бронзы, то есть около 1600 – 1200 годов до нашей эры на территории Центральной Европы распространилась культура (или группа культур) курганных захоронений, которая пришла на смену унетицкой культуре.

Археологи выделяют несколько особенностей этой культуры:

характерный похоронный обряд;

преобладание скотоводства над земледелием;

тип бронзовых артефактов.

Поселений этой культуры известно мало, поэтому основным источником информации выступают могильники, которые обычно состоят из нескольких десятков курганов. Как правило, под одной насыпью находилось захоронение по обряду ингумации одного человека, реже парное.

В захоронениях и сокровищах носителей этой культуры археологи обнаружили многочисленные изделия из бронзы:

шпильки;

браслеты;

фибулы;

кинжалы;

мечи;

серпы и ножи.

К теме В Египте обнаружили загадочную гробницу с 20 мумиями

Кстати, недавно немецкий археолог-любитель Вольфганг Хергт нашел возле небольшого села Бейтз (Baitz) 10 золотых монет. Вскоре на месте начались археологические раскопки и удалось обнаружить еще 31 древнюю и драгоценную монету. Совокупно же нашли 41 "чашку" кельтского происхождения.