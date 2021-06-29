Вот, что вам следует знать, если вы любите скачивать пиратские игры

Хакеры используют пиратские игры для заражения компьютеров майнерами криптовалют. Вредоносное программное обеспечение обнаружил один из производителей антивирусов.

Злоумышленники используют пиратский софт, в который встраивается вирус Crackonosh. Он втайне от пользователя задействует мощности компьютера для добычи криптовалют.

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Последствия заражения

По данным аналитиков антивирусной компании Avast, сегодня заражены уже более 220 тысяч машин. За последние три года преступники получили более 2 миллионов долларов.

Ежедневно антивирус компании обнаруживает около 800 заражений. Они могут произойти из-за установки таких "взломанных" игр, как:

NBA 2k19,

GTA V,

Far Cry 5,

The Sims 4,

Jurassic World Evolution

Euro Truck Simulator 2,

Зов Ктулху и другие.

Пользователи зараженных компьютеров при этом могут столкнуться со значительным замедлением работы компьютера и другими проблемами в работе своих устройств. При этом вирус выключает много популярных антивирусов, что делает невозможным его обнаружение и обезвреживание. Среди таких программ называют:

Adaware

Bitdefender

Escan

F-secure

Kaspersky

Mcafee (только сканер)

Norton

Panda

Вирус также удаляет некоторые записи из реестра, чтобы выключить встроенный в Windows антивирус и заблокировать его обновление. Вместо него он устанавливает собственный заменитель-копию, и помещает идентичную пиктограмму щита в трей – область уведомлений на панели задач.

Среди стран, что оказались под атакой хакеров, лидируют Бразилия, Индия, Германия и США.