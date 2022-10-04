Группа испанских исследователей-зоологов написала в издании The Conversation, как их заинтриговали странные черные лягушки, найденные вблизи зоны отчуждения, ведь обычно у этих животных нарядный салатовый цвет.

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В 2016 году, после того, как была найдена первая смуглая амфибия, команда из испанского Университета Овьедо и биологической станции Доньяна решила исследовать восточную древесную лягушку. Они обнаружили, что сейчас животные в заповеднике имеют спектр окраса от темно-черного до светло-зеленого, как показывают снимки исследователей.



Спектр окраски восточной древесной лягушки в Чернобыле / Фото Germán Orizaola/Pablo Burraco, CC BY-SA

Зоологи рассказали, что они выловили 200 самцов восточных древесных лягушек, известных как лягушки "Святого Антония" или "Сан-Антонио", из 12 отдельных племенных прудов "вдоль широкого градиента радиоактивного загрязнения".

Они обнаружили, что за 36 лет после трагической аварии на Чернобыльской АЭС восточные древесные лягушки в регионах, окружающих ныне заброшенный ядерный реактор, похоже, испытали своего рода скорую эволюцию, заставившую их выработать больше меланина, чтобы противостоять повышенному и длительному излучению от катастрофы.

Как пишут исследователи Герман Оризаола и Пабло Буррако в своей статье в журнале Conversation, которая базируется на результатах, опубликованных недавно в журнале Evolutionary Applications, они считают, что темнокожие лягушки, обычно генетическим меньшинством, были лучше защищены от радиации, возникшей вследствие аварии. благодаря большему количеству меланина в их коже. В свою очередь, они более успешно размножались, создавая все больше и больше темно окрашенных древесных лягушек.



Загрязненная территория в пределах Чернобыльской зоны отчуждения / ArcticCynda

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По словам исследователей, мы наблюдаем, как на наших глазах происходит естественный отбор. Это очень круто.

С момента аварии прошло более десяти поколений лягушек, и классический, хотя и очень быстрый, процесс естественного отбора может объяснить, почему эти темные лягушки сейчас являются доминирующим типом в Чернобыльской зоне отчуждения.

– пишут исследователи.

Исследователи, также в 2019 году подробно описавшие удивительное биоразнообразие Чернобыльского региона, добавили, что они "надеются, что нынешняя война в Украине скоро закончится", поскольку она по понятным причинам препятствует научным исследованиям в регионе.