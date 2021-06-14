Как восстановить удаленные файлы на Android: без паники – подробная инструкция

Android довольно функциональная операционная система, однако несмотря на всю широту возможностей android-смартфонов, у них никогда не было корзины. Часто это не нравится пользователям, ведь ненароком удаленные файлы уже никогда не вернуть. Однако выход есть, ведь Google решила, что надо исправить этот недостаток и таки сделала корзину.

Корзина появилась в приложении "Файлы". Это собственный файловый менеджер Google для Android. Он, что логично, отвечает за управление файлами, каталогизирует их, ищет потенциально ненужные и предлагает удалить их.

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Где найти корзину на Андроиде

В общем, штука очень простая и удивительно удобная. Штатное приложение от Google один из самых удобных файловых менеджеров для Android. До недавнего времени единственным минусом этого файлового менеджера было отсутствие корзины, однако техногигант исправил это недоразумение.

Корзина появилась в последней версии "Фото", которая начала распространяться на этой неделе. Судя по всему, изменения применяются на серверах в Google, поэтому в Google Play обновление отсутствует. По этой же логике, скорее всего, нет смысла устанавливать актуальную сборку APK "Фото".

Но, как только апдейт доберется до вашего устройства, в боковом меню программы появится вкладка "Корзина", где и будут храниться все удаленные данные в течение 30 дней. Туда будут отправляться все файлы без исключения, чтобы потом удалить их по прошествии отведенного времени.

Восстановить удаленные данные из корзины "Фото" очень просто:

Запустите "Файлы" у себя на Android-смартфоне;

Откройте боковое меню и выберите "Корзина";

Отметьте файлы, которые вы хотите восстановить;

Нажмите "Восстановить" и дождитесь окончания процедуры.



"Корзина" в приложении "Файлы" от Google / Скриншот

Есть ли на Андроиде своя корзина

Важно понимать, что в корзину удаленные файлы будут перемещаться только после того, как она появится непосредственно в приложении. То есть восстановить данные, которые были удалены до установки обновления, к сожалению, не получится. Поэтому, если у вас корзины по-прежнему нет, просто дождитесь ее появления.

Впрочем, на некоторых смартфонах доступна функция восстановления данных. Например, смартфоны Huawei и Honor имеют такую возможность.

Для того, чтобы восстановить данные на смартфонах Huawei нужно сделать следующее:

Убедитесь, что у вас установлена EMUI 11 или Magic UI 4.0;

Найдите на устройстве приложение "Файлы" от Huawei и откройте;

В разделе "Место" откройте вкладку "Недавно удаленное";

Выберите нужные файлы и подтвердите их восстановление.

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Правда, здесь есть важная особенность. Чтобы восстановить удаленные данные через системное приложение "Файлы" на аппаратах Huawei и Honor, нужно предварительно правильно удалить эти данные. Для этого вам нужно при удалении нажимать не на кнопку "Удалить", а на кнопку "Переместить" в "Недавно удаленные".