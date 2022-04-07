Украинские операторы ежедневно фиксируют сотни случаев повреждений сетей и недоступности оборудования. Только 6 апреля, например, в Госспецсвязи сообщили о 129 таких.

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Восстановление

Операторы ежедневно продолжают предоставлять услуги в регионах, где это возможно, и восстанавливают доступ к интернету для украинцев.

Чтобы помочь быстрее обеспечить интернетом все населенные пункты, запускают проект "Держите Украину на связи".

Согласно плану, международные партнеры помогут операторам закупить необходимое оборудование для восстановления связи в Украине.

Первое оборудование начнет прибывать в Украину уже в середине апреля.

Это полностью волонтерская инициатива добровольцев, которые прилагают все усилия, чтобы сохранить доступ украинцев к важной информации.

Проект реализуется Global NOG Alliance при участии и поддержке Минцифры, отраслевых объединений Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Интернет ассоциации Украины и компании DEPS.