Tesla уже более года устанавливает и совершенствует систему автономного управления Full Self-Driving (FSD). В прошлом месяце компания хвасталась, что за это время не произошло ни одной аварии, но по мере того, как все больше владельцев получали доступ к FSD, тем выше становилась вероятность того, что когда-то ДТП таки произойдет.

Интересно Какими электромобилями больше всего довольны владельцы: лидер рейтинга

Подробности аварии

Об аварии сообщило Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), которое уже проводит несколько расследований системы Autopilot, разработанной Tesla. Согласно опубликованным данным, транспортное средство, которое находилось в режиме FSD, выполняло левый поворот, выехало не на ту полосу и столкнулось с машиной, которая двигалась по соседней полосе.

Важный момент! Система выдала предупреждение на полпути, водитель попытался взять управление на себя, но FSD не позволила этого. Как следствие, автомобиль получил серьезные повреждения со стороны водителя.

Ошибка Tesla может стоить дорого

Решение компании Илона Маска начать тестирование программы FSD на общественных дорогах с необученными водителями уже подверглось серьезной критике и осуждению. С тех пор Tesla выкатила и откатила несколько обновлений программного обеспечения, призванных исправить найденные ошибки.

Пользователи активно делятся видео с записями поведения автомобилей на автопилоте: в некоторых случаях машины ведут себя правильно в сложных ситуациях, в некоторых — путают полосы и допускают другие ошибки.

FSD не автопилот

Несмотря на название, FSD – не полностью автономная система управления. Водители должны сохранять бдительность, не сводить глаз с дороги и не снимать рук с руля. По номенклатуре Общества автомобильных инженеров, это второй уровень автономности.