Microsoft упростит процесс восстановления файлов, которые были удалены в Windows 10. Речь идет о расширении возможностей утилиты Windows File Recovery, обновленная версия которой недавно появилась в тестовых сборках операционной системы, доступных в рамках инсайдерской программы Microsoft.

В начале прошлого года Microsoft выпустила утилиту Windows File Recovery, с помощью которой можно восстановить удаленные файлы, даже если они были стерты из "Корзины". Данный инструмент может быть полезным, если пользователь случайно удалил какие-то важные документы и нужно их восстановить, пишет windows latest.

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Что известно

Программа выполнена в интерфейсе командной строки, поэтому трудна для понимания большинства пользователей.

Разработчики планируют ускорить работу Windows File Recovery, а также добавить новые возможности. Сообщается о том, что утилита получит поддержку режимов "обычный" и "расширенный".



Windows File Recovery в магазине приложений Microsoft / Фото windows latest

Согласно имеющимся данным, "обычный" режим позволит сканировать диски с файловой системой NTFS на наличие удаленных файлов с возможностью их дальнейшего восстановления. Этот режим хорошо подходит для восстановления файлов, которые были удалены недавно. Отмечается, что для использования этого режима достаточно иметь базовые знания о работе с командной строкой, что делает его более доступным. Но режим может оказаться неэффективным, если свободное пространство на диске было перезаписано или же нужный файл удалили с SSD-накопителя.

Если же требуется восстановление файлов, которые удалили давно, то для этого рекомендуется "расширенный" режим. Он также работает в случаях, если сканируется поврежденный диск.

Пока что новые возможности Windows File Recovery тестируются в бета-версиях Windows 10. В стабильных версиях они появятся позже.