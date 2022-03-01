Восстанавливаем стабильную работу Telegram: как почистить кэш и ускорить загрузку

Сегодня для многих пользователей одним из главных источников информации стали официальные сообщества в мессенджере Telegram. Доступ к быстрой информации спасает жизни, поэтому возникает необходимость удостовериться в надежной работе приложения.

Поскольку мы все чаще используем этот мессенджер, он активно накапливает данные на смартфоне, начинает "тормозить", а свободная память быстро уменьшается. Техно 24 собрало несколько советов, как вернуть Telegram к нормальной работе.

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Как вручную очистить кэш в Telegram

Ежедневное активное использование приложения накапливает немало данных на смартфоне. Также со временем приложение начинает работать не стабильно. Оповещения могут приходить с опозданием, или вообще не приходить до момента открытия приложения.

Кроме того, свободная память на смартфоне резко уменьшается и это ведет к замедленной работе других приложений и устройства в целом, особенно если свободной памяти на смартфоне и так не много.

Чтобы вернуть приложение к нормальной работе нужно регулярно очищать кэш, ведь всего за 2-3 дня активного использования Telegram накапливается от 10 и более гигабайт фото- и видео- файлов.

Как очистить кэш в Telegram вручную

Открываем Telegram,

нажимаем на боковое меню в правом верхнем углу,

выбираем "Настройки",

далее действуем по инструкции на скриншотах.

Очистка кэша в Telegram / Скриншот 24 канала

Автоматическая очистка кэша

Чтобы каждый раз не очищать кэш вручную, можно установить автоматическое удаление файлов. Сделать это можно так:

Самостоятельное удаление файлов / Скриншот 24 канала

Выключаем автоматическую загрузку фото и видео

И все же рекомендуем очищать кэш приложения вручную чаще, а важные видео или фото сохранять сразу в галерею смартфона.

Для того, чтобы ускорить загрузку информации в группах и чатах, а также уменьшить количество трафика, рекомендуем отключить автоматическую загрузку фото- и видео- файлов. Это важно еще потому, что так вы уменьшаете нагрузку на сеть, благодаря чему она будет работать стабильнее, а кэш будет накапливаться медленнее.

Вам придется вручную загружать фото и видео нажимая на каждый файл вручную, но так вы будете скачивать только нужные вам файлы, а не все подряд в чате.

Как это сделать, смотрите в инструкции:

Автозагрузку мультимедиа следует отключить / Скриншоты 24 канала

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