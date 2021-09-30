Человек стремится понять уровень познания животных. Например, волки воспринимают мир иначе, чем собаки. Теперь настала очередь исследовать попугаев Кеа и понять, являются ли они так называемыми "наивными реалистами" – животными, которые не видят разницы между реальностью и виртуальной реальностью.

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Попугаи Кеа не видят разницы между реальным и виртуальным мирам: смотреть видео

Необычное исследование над попугаями Кеа

Чтобы понять уровень познания Кеа, ученые использовали интересный эксперимент.

Ученые взяли попугаев из Национального заповедника дикой природы Willowbank и "предложили" им выполнить определенные задачи, которые происходили или в реальном мире или в виртуальном, или в обоих сразу.

Птицы наблюдали, как настоящий мяч помещается на качели. Потом эта качелька наклонялась так, что мяч скатывался в одну из двух настоящих коробок. Задача Кеа – обнаружить, в какой именно коробке оказался шарик. Для этого птице нужно было дотронуться клювом до выбранной коробки. Попугаи прекрасно выполнили задачу.

После этого попугаев научили управлять похожим экспериментом в полностью виртуальном мире. Качели, мяч и ящики были изображены на мониторе компьютера. Происходили все те же действия, что и в реальном мире. Попугаи и здесь знали, где оказался шарик.

Третий эксперимент представлял собой смесь двух предыдущих. Качели и мяч были виртуальными, а коробки – реальными. На мониторе шарик скатывался и словно падал в какой-то ящик.

И вот в третьем эксперименте попугаи Кеа проделали тоже, указав где должен оказаться шарик. По мнению ученых, это говорит о том, что животные не видели разницы между реальностью и тем, что изображено на мониторе компьютера.

Также попугаям демонстрировали на мониторе изображения, например, ложки с едой, которую предварительно они видели в реальном мире. Кеа пытались ее съесть.

Похожий эксперимент проводили с человеческими детьми, которым было всего 19 месяцев. Дети понимали, что перед ними разные реальности.