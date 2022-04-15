Похоже для NASA одного фото было недостаточно. Поэтому команда миссии InSight объединила несколько фотографий восхода солнца InSight в короткое видео рассвета на Красной планете и опубликовала его в твиттере.

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Фото рассвета на Марсе сделано InSight / Фото NASA

Немного о InSight

InSight – это стационарный посадочный модуль, предназначенный для изучения марсотрусов и внутренней части Красной планеты. Посадочный модуль приземлился в районе Элизиум-Планития на Марсе в ноябре 2018 года и находится в расширенной фазе после завершения своей основной миссии продолжительностью один полный марсианский год (около 687 земных дней) по изучению Красной планеты.



Зонд NASA InSight / Фото NASA

В январе мощная буря на Марсе заставила InSight перейти в защитный "безопасный режим", когда его солнечные батареи не смогли генерировать достаточно энергии для выполнения своей научной миссии. По словам представителей NASA, работа посадочного модуля была возобновлена до 15 февраля.

Сейчас ожидается, что InSight продолжит свою научную миссию на Марсе летом и окончательно завершит свою миссию в декабре, заявили представители NASA.