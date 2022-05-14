Восемь гаджетов от Google с презентации I/O 2022

Недавно прошла презентация Google I/O 2022, на которой поисковик показал ряд новых гаджетов, сервисов и программных продуктов, которые увидят свет в ближайшее время. Мы отобрали восемь устройств компании, которые привлекли больше внимания.

Кроме ряда мелких софтовых анонсов, включая обновления Workspace и "Помощника", также было анонсировано много "железа". Пройдемся новыми гаджетами поисковика, начиная с самого интересного устройства.

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Google не в первый раз заранее дает возможность взглянуть на будущий флагман. Все для того, чтобы подогреть любопытство и избежать лишних утечек, которые встречаются буквально ежедневно. Теперь мы официально знаем, как выглядит Pixel 7 и чего ждать.

Первый взгляд на Pixel 7: смотрите видео

Известно, что флагманы получат процессор Google Tensor следующего поколения и Android 13 сразу из коробки.

Pixel 7 будет иметь две камеры, а Pixel 7 Pro – три. Официальный выпуск в октябре.

Одна из самых успешных линеек смартфонов получила обновление. Pixel 6a похож на флагман и имеет те же фишки камеры. Сенсора два: основной 12,2 Мп, f/1,7 (Sony IMX363) + широкоугольный 12 Мп, f/2,2 (Sony IMX386). Фронталка на 8 Мп.

Экран OLED с диагональю 6,1 дюйма, 60 Гц. Процессор Google Tensor, аккумулятор 4410 мАч с быстрой зарядкой, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Google Pixel 6a будет продаваться по цене 449 долларов. Заказы откроются 21 июля, продажи начнутся 28 июля.

Pixel 6a уже скоро: смотрите видео

В конце апреля в сети появились первые реальные фото устройства, а теперь Google официально анонсировала свои умные часы. Среди фишек – интеграция с экосистемой Fitbit на борту Wear OS 3. Технических характеристик нет.

Умные часы от Google: смотрите видео

Еще одна стальная новинка – флагманские Pixel Buds Pro. Модель получит шестиядерный аудиочип для работы системы активного шумоподавления – она будет адаптироваться в окружение. Громкость наушников также может регулироваться в зависимости от окружающего шума.

Появится режим "прозрачности" и "пространственное аудио" – последнее появится до конца года. Обещают до 31 часа автономной работы с кейсом, есть поддержка беспроводной зарядки: 15 минут дадут три часа работы. У наушников защита IPX4, у кейса – IPX2. Динамики 11 мм, поддержка Bluetooth 5.0.

Доступны четыре цвета: красный, серый, черный и лимонный. Заказы откроются 21 июля, стоимость – 199 долларов.

Наушники Pixel Buds Pro: смотрите видео

Компания показала ролик об очках дополненной реальности. Их фишкой стал перевод в реальном времени с выводом транскрипций текста. Никаких подробностей о гаджете нет.

AR-очки от Google: смотрите видео

Еще одним сюрпризом стал анонс планшета Pixel на чипе Tensor. Форм-фактор ничем не примечателен, а вот изюминкой устройства будет точно Android 12L, на котором будет работать гаджет. Релиз в 2023 году.

Google анонсировала программу Wallet, которая будет хранить банковские и транспортные карты, билеты и посадочные талоны, сертификат о вакцинации, а в будущем – удостоверение личности и карты доступа к номеру отеля.

В ближайшие недели программа станет доступной в 40 странах среди которых и Украина. В будущем приложение заменит Google Pay.

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Обновления для Android 12L и Android 13

Продолжая тему планшетов, Google объявила, что более 20 приложений получили оптимизацию новой Android 12L. Среди них YouTube, Google Карты, "Сообщения", TikTok, Google Play и многие другие.

Вскоре после презентации для пользователей стали доступны беты Android 13. Помимо Pixel, прошивку можно установить на смартфоны брендов Asus, Lenovo, Xiaomi, OnePlus, realme, Vivo, Oppo и других.